I 5 eventi che hanno segnato il 2021 nei videogiochi

Il 2021 sta per finire e tutti gli appassionati stanno cominciando a guardarsi indietro e a ripensare come sono stati tutti questi mesi, passati a giocare ai propri videogiochi preferiti e a leggere delle ultime novità sul mercato videoludico. I ricordi si mescolano, lo sappiamo, e si deve fare un certo sforzo per tirare le somme. Noi, però, abbiamo creato una lista dei 5 eventi più importanti del 2021 videoludico , quelli più iconici, che saranno probabilmente ricordati anche negli anni a venire. Siete pronti per riscoprirli insieme a noi?

Sia chiaro, la storia recente ( Cyberpunk 2077 in negativo, Halo Infinite in positivo) ci ha dimostrato che è sempre meglio dare ai propri team di sviluppo il tempo necessario per ottimizzare un gioco e "dare ai giocatori l'esperienza che meritano". Speriamo solo che nella maggior parte dei casi il grosso della colpa sia del Covid e non della cattiva gestione dei producer.

Anche il 2022 ha già visto una serie di rimandi, con titoli come Elden Ring che si è preso un mese aggiuntivo, Saints Row che è passato da febbraio ad agosto e Marvel's Midnight Suns che ha abbandonato la data di uscita di marzo 2022 in favore di un generico "seconda metà del 2022".

Il 2021 ha saputo regalarci molteplici giochi interessanti su tutte le piattaforme, che siano console, PC, mobile o piattaforme cloud gaming. Al tempo stesso, è stato un anno pieno di rimandi e ritardi . Abbiamo dovuto più volte vedere sviluppatori che, "per poter dare ai giocatori l'esperienza che meritano", hanno deciso di prendersi alcuni mesi in più, dovendo spesso spostare la data di uscita fino al 2022.

L'unica nota positiva è che l' interesse del pubblico non cala e che molti giochi sono ancora cross-gen, ovvero non si limitano alle versioni PS5 e Xbox Series X|S, compresi i titoli Microsoft come Halo Infinite e Forza Horizon 5, e i videogame Sony come i venturi Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e Gran Turismo 7. La speranza, però, è che con l'arrivo di questi ultimi la situazione hardware migliori.

Un dominio però agrodolce: come ci svela Daniel Ahmad - analista di Niko Partners -, a novembre 2021 le vendite di Switch sono state inferiori a quelle del 2020 e PS5 + Xbox Series X|S hanno venduto poco meno di Switch. Nel novembre 2014, PS4, Xbox One e Wii U (esatto, Nintendo "insuccesso totale" WiiU) hanno venduto di più di Switch, PS5 e Xbox Series X|S nel novembre 2021. Un anno dopo l'inizio dell'attuale generazione, quindi, la situazione è peggiore rispetto alla scorsa generazione.

Solo Nintendo - con Switch OLED - è stata in grado di mettere in circolazione sempre più console, continuando così il proprio dominio sulle classifiche di vendita. La piattaforma ibrida giapponese è stata la console più venduta per 35 degli ultimi 36 mesi negli USA, ad esempio.

Per molti videogiocatori, l'intero anno è stato all'insegna della frustrazione , in una continua ricerca di console o schede grafiche (ma più in generale componenti PC). È stata una lunga lotta contro i drop improvvisi delle catene di elettronica, una corsa contro il tempo contro i bagarini e i loro bot che cercano di accaparrarsi ogni unità disponibile in un istante.

Nel corso dell'anno sono usciti meno giochi di quelli che speravamo? Beh, se non si ha una console o un PC da gioco fa poca differenza. Non vogliamo rigirare il coltello nella piaga, sia chiaro, ma è impossibile parlare del 2021 e non tirare in ballo i problemi di approvvigionamento dell' hardware videoludico .

Scandali

Activision Blizzard

Pochi giochi e poche console non fanno felici nessuno, ma alle volte il mondo dei videogame ha molti altri problemi, ben più seri. Il 2021 è stato (un altro?) anno denso di scandali degni della prima pagina.

Uno dei più recenti e rumorosi è quello di Activision Blizzard. Negli USA, il California Department of Fair Employment and Housing ha fatto causa alla compagnia creatrice di World of Warcraft e Call of Duty per la cultura tossica e, soprattutto, per vere e proprie aggressioni sessuali. Una delle accuse verte attorno al suicidio di una delle impiegate della compagnia, avvenuto anni fa durante un viaggio di lavoro.

Si tratta di una situazione ancora in sviluppo, che ha visto l'allontanamento di varie figure note di Activision Blizzard. Il tutto è legato anche a Jesse McCree, noto lead level designer di Blizzard, il cui nome è stato spesso usato per la creazione di personaggi dei giochi della compagnia (come McCree, l'eroe di Overwatch): la causa legale ha spinto quindi Blizzard ha rivedere le proprie regole e d'ora in poi nessun personaggio sarà ispirato a dipendenti.

La situazione è ancora lontana dalla risoluzione, con oltre 1,300 dipendenti che hanno chiesto le dimissioni del CEO Bobby Kotick, accusato in prima persona di aver perpetrato molestie e di aver chiuso un occhio su varie situazioni note internamente.

Non ci si ferma però al caso Activision Blizzard. Un recente report ci ha svelato il lato oscuro di Roblox, il gioco-piattaforma che conta oramai 150 milioni di utenti, molti dei quali giovanissimi. Uno dei casi più crudi è legato a una ragazzina di 12 anni che, iniziando a collaborare nella creazione di un gioco a tema Sonic di proprietà di un 24enne, ha ricevuto messaggi di natura sessuale. Solo dopo anni la ragazzina ha capito che quanto stava avvenendo non era corretto e ha svelato la cosa pubblicamente.

Non mancano poi discussioni legate allo sfruttamento minorile, visto che i giovanissimi creano i giochi interni a Roblox sui quali poi la compagnia guadagna. Anche gli strumenti di moderazione sono ritenuti inefficaci, visto che i ban sono facilmente aggirabili creando un nuovo account e alle volte non tolgono nemmeno il controllo sui giochi creati e sui guadagni garantiti da questi.

Purtroppo il mercato videoludico non è solo un grande insieme di celebrazioni e di divertimento, ma è anche un luogo pieno di insidie. La speranza è che scandalo dopo scandalo le aziende e l'opinione pubblica spingano per un cambiamento netto.