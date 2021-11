Square Enix punterà su NFT e blockchain in ambito videoludico, primo gioco già pubblicato

Come indicato da Daniel Ahmad, Square Enix ha deciso di puntare anche verso il mercato NFT e blockchain, in ambito videoludico. Un primo gioco dedicato a queste categorie è giù stato pubblicato.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Square Enix ha pubblicato il gioco mobile "Shin-San-Sei Million Arthur", che è servito come prova di concetto, ovvero come una sorta di test per questo tipo di prodotto, così da assicurarsi che un videogame di questo tipo possa funzionare. Secondo Square Enix, i giochi si stanno "espandendo tra un formato centralizzato a uno decentralizzato".

Square Enix ritiene che potrà beneficiare dai sistemi economici basati su NFT. Il lancio di Shi-San-Sei Million Arthur" è avvenuto il 14 ottobre 2021 e i "Million Press Set" e "Million Press" sono già esauriti. Il pubblico ha chiaramente apprezzato questo tipo di prodotto. Square Enix mira a espandere in un secondo mercato (LVC NFT Market) questo tipo di gioco. Superata questa fase di prova di concetto, la compagnia giapponese ha intenzione di passare a una fase di completa commercializzazione.

