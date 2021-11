FIFA 22: EA annuncia la eChampions League, dove registrarsi e quali sono i premi

La eChampions League è accessibile ai giocatori PlayStation (PS4 e PS5) delle Division Rivals di FUT dopo la fine della prima stagione (11 novembre 2021). I giocatori dovranno registrarsi e verranno selezionati i migliori 256 per ogni regione europea.

Fasi del torneo

eChampions League di FIFA 22

Le qualificazioni online per l'eChampions League saranno il 4 e 5 dicembre 2021. L'Italia è inserita nella regione "Nord ed est Europa", insieme alle seguenti nazioni: Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina. La competizione è quindi notevole, visto che le altre regioni sono composte da due a cinque nazioni. Ciascuna di queste competizioni adotterà il formato svizzero per determinare i 16 giocatori che accederanno alla fase a eliminazione.

Vi sarà successivamente una fase a gironi dell'eChampions League di FIFA 22 che avrà luogo il 19 e 20 febbraio 2022. A quel punto, la regione "Nord ed est Europa" (di cui l'Italia fa parte) si fonderà con la regione "Germania e Austria". Si tratta di un torneo in presenza che si svolgerà come due eventi con il formato svizzero. Ogni gruppo si completerà in un giorno, con 16 dei 32 giocatori di ogni competizione che accederanno alla fase successiva.

Ci sarà poi la Fase a eliminazione diretta dell'eChampions League che si terrà il 23 e 24 aprile 2022. I 32 giocatori rimasti accederanno al tabellone a doppia eliminazione e si andrà avanti a giocare finché ne resteranno soltanto otto.

Infine, le finali dell'eChampions League si terranno il 27 maggio 2022. Si disputeranno il giorno prima della finale della UEFA Champions League e decreteranno il campione della eChampions League 2022!