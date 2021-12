Cookie Clicker supporta le mod tramite Steam Workshop

Orteil, sviluppatore di Cookie Clicker, ha aggiunto il supporto alle mod al proprio gioco sulla piattaforma di Valve, tramite Steam Workshop. Da questo momento gli appassionati possono realizzare liberamente mod per personalizzare il gioco.

Orteil afferma: "Questo dovrebbe essere l'ultimo update 'tecnico' focalizzato specificatamente su funzioni di Steam. Gli aggiornamenti futuri si concentreranno su nuovi contenuti e nuove funzioni di gameplay." Cookie Clicker ha di fronte a sé ancora molti contenuti, quindi.

Cookie Clicker

Orteil usa, come mod d'esempio per Cookie Clicker, una modifica che aggiunge la Pilk al gioco. La Pilk, se non lo sapete, è il mix Pepsi e latte ("milk", quindi P-ilk). Ci sono poi altre mod, come Horticookie che rende alcuni minigiochi meno noiosi. Altre mod aggiungono interi minigiochi originali, come una che permette di giocare a Blackjack per vincere i cookie.

Ovviamente questo è solo l'inizio e ci aspettiamo mod tecniche che supportino ad esempio i monitor ultrawide, ma anche mod goliardiche: ci stupiremmo se da qualche parte non spuntasse il Trenino Thomas.

Diteci, giocate a Cookie Clicker?