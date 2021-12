Time: "Migliori videogiochi del 2021", ecco la Top10 della rivista

Il Time ha realizzato una classifica dei migliori videogiochi del 2021. La Top10 dona la prima posizione alla recente esclusiva Nintendo Switch: Metroid Dread. Nella lista sono presenti anche vari giochi indie che il pubblico non dovrebbe ignorare.

Ecco la Top10 dei "migliori videogiochi del 2021" del Time:

Metroid Dread Inscryption Forza Horizon 5 Chicory: A Colorful Tale Hitman III Returnal Halo Infinite Deathloop Sable It Takes Two

Il seconda posizione, come potete vedere, troviamo Inscryption, nuovo indie di Daniel Mullins (The Hex, Pony Island). Si tratta di un'avventura escape room e card game che sorprende a ogni svolta, sia nel gameplay che nella trama. Qui la nostra recensione. Infine, nell'ultima posizione del podio troviamo Forza Horizon 5, il gioco di guida di Microsoft, che continua a ricevere consensi di critica e pubblico, compresi i nostri come avete visto nella nostra recensione.

Forza Horizon 5

Il resto della classifica è un mix di giochi indie e AAA, con Chicory A Colorful Tale (qui la recensione) che riceve l'attenzione meritata. Più in fondo alla classifica troviamo Sable e in ultima posizione It Takes Two, vincitore del GOTY ai The Games Awards 2021.

In questa classifica, PlayStation può vantare la presenza di due esclusive: Returnal (totale) e Deathloop (temporale). Microsoft può invece contare su Forza Horizon 5 e Halo Infinite, Nintendo si deve accontentare di Metroid Dread, che gli ha però fruttato la vittoria.

Diteci, siete d'accordo con la Top10 del Time?