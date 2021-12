Pokémon Unite EIC Winter 2021: su Twitch la finale EffortValue252 vs Team Tacchini Volanti

A partire dalle 16, sul nostro canale Twitch, si giocherà la finalissima del torneo EIC Winter 2021 di Pokémon Unite. L'ultimo atto vedrà scontrarsi due squadre dai nomi improbabili, ma dalle indiscusse capacità: EffortValue252 vs. Team Tacchini Volanti.

Uno dei due team si laureerà campione di questa prima edizione dell'EIC Winter dedicata al MOBA di TIMI e Nintendo. Oltre alla gloria ci sono in palio 3mila euro di montepremi: 1250 per la squadra vincitrice, 750 euro per i secondi classificati e 500 euro a testa per tanto per partecipare e Vapor's Team A, le due squadre arrivate alle semifinali.

Chissà se in questo atto finale, che si giocherà al meglio delle 5 partite, i due capitani mischieranno le carte in tavola e proporranno nuove combinazioni di pokémon. Entrambi i team, durante il torneo, hanno usato molto Cinderace, Venusaur e Eldegoss. I Tacchini Volanti hanno poi completato il quintetto con Machamp e Wigglytuff, mentre gli Effort Values con Mr. Mime e Lucario.

Ci sarà spazio per qualche sorpresa? Lo sapremo solo a partire dalle 16 su Twitch.

Nel caso in cui vogliate sapere tutto della finale, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del torneo.