Hades è il primo videogioco a vincere un Hugo Awards, rinomato premio letterario

Durante il 79° Worldcon annuale, sono stati annunciati i vincitori degli Hugo Awards. Tra questi, vi è anche Hades, che ha vinto il premio di Best Video Game, sconfiggendo Animal Crossing New Horizons, Blaseball, Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us Parte 2 e Spiritfarer. Si tratta della prima premiazione della storia a tema videogiochi per il premio, il che rende Hades il primo videogame a vincere un Hugo Awards.

Greg Kasavin di Supergiant Games, autori di Hades, ha affermato: "Speriamo che gli Hugo Awards continuino a riconoscere l'incredibile lavoro fatto nel mondo videoludico". Queste parole sono state pronunciate durante l'accettazione del premio e sono state seguite da un ringraziamento agli dei greci "sia coloro che stanno sopra che coloro che stanno sotto".

Gli Hugo Awards sono ritenuti il miglior riconoscimento per le opere letterarie a tema sci-fi e fantasy sin dal 1953. Negli anni sono state aggiunte nuove categorie, come Best Graphic Story (nel 2009) e, in questo 2021, Best Video Game. Non c'è però la certezza assoluta che il premio venga riproposto il prossimo anno.

Zeus di Hades

Colette Fozard del Worldcon ha affermato: "Sin dall'inizio del 2020, molti di noi hanno speso più tempo con i videogiochi di quanto ci si poteva aspettare. Questo premio darà ai fan l'opportunità di celebrare i giochi che hanno dato gioia, che hanno avuto un significato e che sono stati eccezionali durante l'ultimo anno."

Non è la prima volta che Hades riesce a spuntarla sopra avversari illustri, come ad esempio ai DICE Awards 2021, durante i quali Hades ha battuto The Last of Us 2, Ghost of Tsushima e non solo.