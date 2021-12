Ubisoft Quartz: cos’è, come funziona e tutto quello che c’è da sapere

Ubisoft Quartz presto sarà attivo in versione beta: ma, esattamente, cos'è? Come funziona Ubisoft Quartz e i suoi Digits? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Ubisoft Quartz è stato annunciato in data 7 dicembre 2021. La compagnia francese ha quindi dato il via a una nuova piattaforma dedicata ai Digits, i suoi NFT dedicati ai giochi prodotti internamente. Esattamente, però, cos'è Ubisoft Quartz? Come funziona? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Ubisoft Quartz Ubisoft Quartz Ubisoft Quartz viene descritta ufficialmente come "una nuova esperienza per i nostri giocatori, costruita attorno alla nostro desiderio di creare una connessione sempre maggiore tra voi e i mondi di gioco che amate. L'obiettivo è quello di offrirvi più autonomia e più potere quando interagite con gli oggetti di gioco che vi aiutano a creare la vostra storia. Questo è il luogo in cui potete acquisire i Digits, i primi NFT (non-fungible tokens) di Ubisoft, utilizzabili in un gioco HD e basati su una tecnologia a basso consumo energetico." Come detto, Ubisoft Quartz è una piattaforma che può essere utilizzata dai videogiocatori per comprare, vendere od ottenere gratuitamente i Digits. Attualmente, si trova ancora in versione Beta.

Digits I Digits sono gli NFT di Ubisoft, i primi in assoluto. All'atto pratico, sono contenuti in-game (veicoli, armi, pezzi di equipaggiamento...) puramente estetici che non hanno alcun impatto sul gameplay e possono essere usati sia in PvP che in PvE. Ogni Digits fa parte di una edizione unica e ogni giocatore può comprare un solo NFT per ogni edizione. Non saranno mai aggiunti Digits a un'edizione già pubblicata. Ogni Digits propone un numero seriale unico, per confermarne l'unicità. Ogni Digits sarà per sempre legato al nome del giocatore che lo possiede e di tutti coloro che l'hanno posseduto in passato. I Digits possono essere venduti ad altri giocatori, in qualsiasi momento e a qualsiasi prezzo. Allo stesso modo, è possibile acquistare Digits da altri giocatori. Tutte le operazioni di compravendita saranno gestite tramite marketplace di terze parti, non direttamente su Ubisoft Quartz. Saranno utilizzati rarible.com e objkt.com. I primi Digits disponibli saranno quelli di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e saranno resi disponibili in modo gratuito. Ecco data e ora della disponibilità di questi Digits in versione Limited Edition: 9 dicembre 2021, 19:00 - M4A1 Tactivel | Wolves per Ghost Recon Breakpoint

12 dicembre 2021, 19:00 - Wolf Enchaned Helmet A per Ghost Recon Breakpoint

15 dicembre 2021, 19:00 - Wolf Enchaned Pants per Ghost Recon Breakpoint Per poter ottenere i Digits in Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint si deve aver raggiunto almeno il livello 5. Potrete reclamare i vostri Digits sul sito ufficiale.

Requisiti per acquistare i Digits Per poter ottenere i Digits di Ubisoft Quartz è necessario rispettare certi requisiti, ecco quali: Giocare su Ubisoft Connect PC

Aver attivato l'autenticazione a due fattori di Ubisoft Connect

Avere almeno 18 anni

Essere residente in uno dei paesi seguenti (Italia, USA, Canda, Francia, Germania, Belgio, Spagna, Australia, Brasile)