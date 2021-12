Bayonetta 3 risale nella classifica Famitsu dei giochi più attesi

Bayonetta 3 è tornato a occupare la seconda posizione nella classifica dei giochi più attesi dai lettori della rivista giapponese Famitsu, superando nuovamente The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Famitsu, classifica dei most wanted dal 2 all'8 dicembre 2021



[PS5] Final Fantasy XVI - 615 voti [NSW] Bayonetta 3 - 576 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 445 voti [NSW] Splatoon 3 - 442 voti [NSW] Dragon Quest X Offline - 334 voti [NSW] Pokemon Legends: Arceus - 325 voti [PS5] Gran Turismo 7 - 276 voti [NSW] Ushiro - 272 voti [NSW] Triangle Strategy - 254 voti [PS5] Pragmata - 220 voti

In attesa che venga mostrato di nuovo nel 2022, Final Fantasy 16 occupa ormai da tempo la vetta della top 10 nipponica dei most wanted, mentre nelle posizioni successive si verificano frequenti sorpassi.

Nel caso di Bayonetta 3, mostrato con un trailer del gameplay alcune settimane fa, parliamo di un titolo che è stato atteso per lungo tempo e che finalmente ha un periodo di uscita ufficiale.

Esattamente come nelle classifiche giapponesi, Nintendo Switch domina occupando con i suoi titoli sette posizioni su dieci: un trend che sarà davvero complicato rovesciare da parte di Sony e Microsoft.