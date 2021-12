Monster Hunter Rise su Amazon in offerta a meno di metà prezzo

Monster Hunter Rise è disponibile su Amazon in offerta a meno di metà prezzo, per la precisione 28,82€ anziché 59,99. Venduto e spedito da Amazon, con consegna però dopo Natale.

Si tratta senza dubbio di un'ottima occasione per recuperare l'eccellente hunting game di Capcom per Nintendo Switch: un vero e proprio miracolo in termini di tecnica e direzione artistica, come abbiamo scritto nella recensione di Monster Hunter Rise.

Capace di totalizzare vendite per 7,5 milioni di copie, Monster Hunter Rise è ambientato nel villaggio di Kamura, un covo di ninja in cui operano le migliori gilde di cacciatori di mostri: una risorsa, quest'ultima, che abbonda negli scenari circostanti.

"Monster Hunter Rise è la naturale evoluzione di una serie che cerca da anni di abbracciare un pubblico sempre più vasto", ha spiegato il nostro Christian Colli nel suo articolo.

"Capcom è riuscita a superare persino le vette raggiunte con Monster Hunter World, e l'ha fatto compiendo un vero e proprio miracolo tecnico su Nintendo Switch."