Epic Games Store e i 14 giochi gratis di Natale: ecco le date da tenere d'occhio

Epic Games Store ha iniziato la sua interessante promozione con prevede ben 14 giochi gratis in arrivo a cadenza giornaliera sul negozio e l'affidabile leaker Dealabs, che finora ha azzeccato praticamente tutto quello che ha previsto su iniziative del genere, ha pubblicato il calendario con le date da tenere d'occhio, relative a giochi particolarmente interessanti.

Non si tratta di un elenco dei giochi previsti uscire in questa promozione, come quella che abbiamo riportato nelle ore scorse (a dire il vero piuttosto dubbia), ma semplicemente di un calendario con le date in cui sono previsti i vari regali e l'orario in cui i giochi verranno proposti.

Epic Games Store, il logo

Di per sé non è nulla di particolarmente interessante, visto che semplicemente verrà proposto un gioco al giorno dal 17 al 30 dicembre, con l'offerta che parte alle 17:00 di ogni giorno.

Quello che ci interessa è il fatto che Dealabs ha evidenziato in grassetto alcune date particolari, che secondo il sito rappresentano offerte di particolare interesse, perché si tratta di titoli molto apprezzati o che non sono mai stati offerti in precedenza attraverso iniziative simili.

Le date da segnare sono il 20 e 21 dicembre, i giorni 24, 25 e 26 dicembre e infine il 29 e 30 dicembre 2021. Tra queste, in particolare, il gioco offerto il 26 dicembre sarebbe "il migliore della selezione", almeno secondo l'opinione del leaker in questione. Attendiamo dunque di sapere quali siano i giochi in questione, che scopriremo giorno per giorno, anche se per il momento ci sono sempre state anticipazioni giornaliere al riguardo.

Ricordiamo che l'offerta del 18 dicembre, valida fino alle ore 17:00 del 19 dicembre, è Remnant: From the Ashes.