New World: Amazon annuncia le date delle fusioni dei server

New World otterrà delle fusioni tra server, come era stato già annunciato tempo addietro da Amazon, ora con delle date precise in cui avverrà tale evento, ovvero il 20 e 21 dicembre, in un processo piuttosto complesso ma che dovrebbe risultare in un miglioramento generale delle performance e dell'attività di gioco.

Sul forum ufficiale del gioco, Amazon Game Studios ha spiegato che la fusione tra i server avverrà in due diversi momenti in queste date, con un elenco di tutti i mondi di gioco che verranno interessati da questo cambiamento.

New World, una scena del gioco

La fusione avverrà dunque il 20 e il 21 dicembre, riguardando mondi diversi per un giorno o il successivo.

Questa decisione è stata presa, spiegano le FAQ di New World, per garantire la migliore esperienza di gioco possibile: "Un regno in salute garantisce migliori opportunità per i giocatori, che possono godersi il mondo di Aeternum", spiegano gli sviluppatori.

"In generale, quando i nostri dati mostrano che l'esperienza in un mondo di gioco è sotto il livello ottimale, il team indaga le condizioni che hanno portato alla situazione e valuta la possibilità di una fusione, se necessario. Parte delle nostre indagini includono del lavoro per trovare la controparte migliore per creare il nuovo mondo condiviso, assicurandoci che la vostra esperienza in Aeternum continui ad essere divertente e socialmente stimolante".

Di recente, è stato messo a disposizione l'update 1.1.1 che ha portato a diverse novità e variazioni, ma queste a quanto pare non sono ancora finite. Ieri è stato annunciato anche un crossover con La Ruota del Tempo, la serie Amazon Prime.