Xbox Series X introvabili, Microsoft costretta a usare devkit per il torneo di Halo

La continua scarsità di scorte per quanto riguarda Xbox Series X ha messo in crisi la stessa Microsoft per l'organizzazione dei tornei ufficiali di Halo, tanto da dover ricorrere all'uso dei devkit al posto delle console standard per raggiungere una quantità adeguata di macchine disponibili per la competizione.

L'HCS Kickoff Major Raleigh 2021 è il primo appuntamento con l'eSport ufficiale di Halo Infinite ed è un evento di notevole importanza, in corso a Raleigh, in Carolina del Nord, dando il via alla nuova stagione delle Halo Championship Series, ma gli organizzatori si sono trovati inizialmente in difficoltà per la mancanza di console.



343 Industries ha dunque riferito, in via ufficiale attraverso un tweet di Tahir Hasandjekic, responsabile della divisione eSport del team, che alcuni giocatori dovranno utilizzare dei kit di sviluppo al posto di Xbox Series X standard, configurate in modo da funzionare precisamente come quest'ultime.

Una foto dall'HCS Kickoff Major

"Perché? Perché la scarsità di rifornimenti dovuta alla crisi globale della produzione è reale", ha spiegato Hasandjekic, il quale ha comunque assicurato che i devkit in configurazione retail sono sostanzialmente uguali a normai Xbox Series X in termini funzionali, solo che hanno un aspetto diverso.

Si tratta di un chiaro esempio di come la scarsità di console sia davvero pressante per il mercato videoludico attuale, considerando che l'HCS Kickoff Major Raleigh 2021 è un evento organizzato direttamente da Microsoft e 343 Industries, che non dovrebbero avere particolari problemi a ottenere Xbox Series X a volontà. Probabilmente, dato anche il particolare periodo dell'anno, tutte le scorte possibili sono state indirizzate al mercato retail standard.

D'altra parte, diversi report sostengono che la scarsità di PS5 e Xbox Series X|S proseguirà fino al 2023.