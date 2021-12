The Witcher 3 diventa next gen con la mod HD Reworked Project su PC, in video

The Witcher 3 ottiene un'interessante mod che incrementa la resa grafica con un effetto "next gen" attraverso il progetto The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen, dal titolo alquanto esplicativo già di suo, almeno per quanto riguarda le intenzioni degli sviluppatori.

Mentre rimaniamo in attesa della patch next gen ufficiale di The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X|S, ancora in lavorazione presso CD Projekt RED insieme alle versioni next gen di Cyberpunk 2077, il modder "Halk Hogan" ha intanto pubblicato questo video che mostra i miglioramenti applicati al gioco utilizzando la sua mod.

Nel filmato possiamo vedere un confronto fra le texture prima e dopo il "trattamento" con la mod, che di fatto applica nuove texture 4K in qualità ultra, costruite mantenendo comunque una certa fedeltà allo stile originale, mesh in alta qualità e un livello di dettaglio migliore rispetto a quello originale, oltre ad incrementare la distanza visiva.

L'uscita della mod in versione completa era prevista per quest'anno, ma a causa di vari ritardi il modder ha deciso di spostarne il lancio al 2022, tuttavia intanto possiamo apprezzarne il lavoro in questo video. Secondo quanto riferito dallo stesso Halk Hogan (nome alquanto verosimile), il modder era in contatto con CD Projekt RED per una possibile collaborazione, anche se non ci sono state ulteriori conferme sulla questione, in seguito.