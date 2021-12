Kena: Bridge of Spirits, la patch 1.14 porta cappelli di Natale e altro

Kena: Bridge of Spirits si aggiorna ancora, in questo caso con la nuova patch 1.14 che porta con sé alcuni cappelli di Natale e altre novità, principalmente legate alla correzione di bug e altri problemi tecnici rilevati nel gioco in precedenza.

Le note ufficiali sulla patch non sono propriamente esplicative, ma fanno sapere che l'update porta con sé alcune correzioni a bug minori come problemi di crash e miglioramenti alla stabilità, ma sono soprattutto i cappelli di Natale a rubare la scena, ormai una vera e propria tradizione per il gioco.



In questo caso, troviamo diversi copricapi a tema con le feste natalizie: il cappello a tuba di Natale, quello da elfo e ovviamente il cappello da Babbo Natale da trovare nel gioco come una sorta di sfida alternativa. In maniera simile, la patch 1.11 a tema Halloween aveva portato dei cappelli legati alla festa in questione, dunque si conferma una vera e propria abitudine del titolo Ember Labs per festeggiare le varie celebrazioni.

In precedenza abbiamo visto che le vendite del gioco sono state sorprendenti e hanno portato a recuperare presto i costi di sviluppo, a quanto pare.