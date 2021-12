New World: in arrivo un crossover con La Ruota del Tempo, la serie Amazon Prime

New World si prepara a un crossover con la serie TV Amazon "The Wheel of Time", conosciuta in Italia come "La Ruota del Tempo" con in palio una serie di ricompense gratuite per tutti i giocatori dell'MMO.

Questo evento crossover sarà attivo a partire dal 24 dicembre, ovvero il giorno della messa in onda dell'ultimo episodio de La Ruota del Tempo, e si concluderà due settimane dopo, per la precisione l'11 gennaio 2022. Durante questo periodo i giocatori potranno riscattare sei ricompense gratuite i grazie a i drop di Twitch, ovvero seguendo le dirette di New World su Twitch contrassegnate con l'etichetta "Drop abilitati". Per maggiori informazioni sui drop di Twitch legati all'MMO vi consigliamo di consultare il sito ufficiale.

Le ricompense di New World legate al crossover con La Ruota del Tempo

Le ricompense in questione sono una serie di armi e vestiti ispirati a quelli dei personaggi della serie La Ruota del Tempo, di cui trovate degli esempi nell'immagine qua sopra. Gli oggetti in questione sono: Tam's Blade, Shadowspawn Blade, Red Ajah Cloak, Children of the Ligth, Egewne's Cloak e Nynaeve's Coat e l'Ouroboro Crest.

La Ruota del Tempo è una serie TV disponibile per gli abbonati ad Amazon Prime e basata sulla serie di romanzi fantasy di Robert Jodan. Di seguito la sinossi ufficiale della serie:

"Le vite di cinque giovani di un villaggio cambiano per sempre, all'arrivo di una donna strana e potente, che afferma che uno di loro sia il bambino di un'antica profezia, che potrà sovvertire l'equilibrio tra Luce e Tenebre per sempre. Dovranno scegliere se affidare a lei - e a se stessi - il destino del mondo, prima che il Tenebroso si liberi dalla sua prigione e l'Ultima Battaglia abbia inizio."