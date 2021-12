FIFA 22 in testa alla classifiche vendite UK, Halo Infinite al quarto posto

FIFA 22 rimane saldo al primo posto della classifica di vendite UK stilata da GFK e relativa al mercato fisico, con Call of Duty Vanguard e Mario Kart 8 Deluxe a chiudere il podio al secondo e terzo posto. Halo Infinite, invece, si "accontenta" del quarto posto nella settimana di lancio della campagna.

Ecco la classifica dei venti giochi più venduti nel Regno Unito nella settimana conclusasi l'11 dicembre 2021:

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Mario Kart 8 Deluxe Halo Infinite Just Dance 2022 Pokémon Diamante Lucente Animal Crossing: New Horizons Minecraft Marvel's Spider-Man: Miles Morales Pokémon Perla Lucente Forza Horizon 5 Battlefield 2042 Mario Party Superstars Super Mario 3D World + Bowser's Fury Hot Wheels Unleashed Ring Rift Adventure Riders Republic Lego Harry Potter Collection The Legend of Zelda: Breath of the Wild Marvel's Guardians of the Galaxy

In prima posizione troviamo nuovamente FIFA 22, il che non dovrebbe stupire visto la grande passione degli inglesi per il calcio. In generale notiamo che le prime 20 pozioni sono occupate da un buon numero di giochi in esclusiva per Nintendo Switch, tra cui Mario Kart 8 Delux al terzo posto e Pokémon Diamante Lucente al sesto, due posizioni in meno rispetto alla settimana precedente.

Come accennato in apertura Halo Infinite si piazza al quarto posto nella settimana di debutto, ma va detto che la classifica non tiene conto delle copie vendute in digitale né ovviamente di tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Scivolone per Marvel's Guardians of the Galaxy che passa dall'ottavo al ventesimo posto nel giro di una settimana.

Di recente GFK ha diramato anche la classifica di vendite in UK relativa all'intero mese di novembre, che vede al primo Call of Duty: Vanguard.