Halo Infinite cita Aldo, Giovanni e Giacomo nelle frasi dei Marines UNSC

Un altro simpatico easter egg è emerso in Halo Infinite in questi giorni, attraverso una citazione da Aldo, Giovanni e Giacomo, il celebre trio di comici, che evidentemente sono stati omaggiati dai doppiatori dell'adattamento italiano del gioco nelle frasi pronunciate dai Marines UNSC.

Come potete vedere nel video riportato qui sopra, in alcune situazioni della campagna, viaggiando per Zeta Halo in compagnia di una squadra di soldati, è possibile che qualcuno tiri fuori la mitica frase: "Ti sfilo la colonna vertebrale e mi suono l'adagio di Albinoni". Questa citazione colta si riferisce allo sketch del Conte Dracula, uno dei più famosi negli spettacoli teatrali del trio, a sua volta legato alla tradizione di Nico, il personaggio Sardo interpretato da Giovanni in Mai Dire Gol.

Si tratta, ovviamente, di una sorpresa presente solo nella versione italiana di Halo Infinite, che i responsabili dell'adattamento hanno voluto inserire per stemperare un po' il clima, pur risultando sorprendentemente in linea con le frasi tipiche dei Marines presenti nel gioco, in effetti.

D'altra parte, non è l'unico elemento che gioca sulla comicità all'interno della Campagna di Halo Infinite: a fare da contraltare alla tipica seriosi di Master Chief, oltre ai toni spesso ironici di Arma, l'intelligenza artificiale di supporto, ci sono soprattutto i Grunt, che in questo capitolo hanno subito una virata verso l'umorismo ancora più spiccata.

Proprio nei giorni scorsi abbiamo riportato un easter egg su Metal Gear Solid di cui sono responsabili proprio gli alieni in questione, ma è solo uno dei tanti esempi che possono essere fatti sui Grunt nel gioco. Nel frattempo, è stato annunciato l'evento Winter Contingency a tema natalizio per Halo Infinite, che inizierà la prossima settimana.