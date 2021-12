Halo Infinite, l’evento Winter Contingency a tema natalizio inizia la prossima settimana

La prossima settimana prenderà il via Winter Contingency, il nuovo evento a tema natalizio della Stagione 1 del multiplayer di Halo Infinite, che si svolgerà dal 21 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 con in palio una serie di ricompense gratuite per tutti i giocatori che parteciperanno.

Stando alle informazioni condivise da 343 Industries sul blog HaloWaypoint, coloro che parteciperanno all'evento otterranno una ricompensa gratuita ogni giorno semplicemente disputando un match, quindi senza dover accumulare punti XP completando sfide. Tra gli oggetti in palio ci sono pezzi armatura, rivestimenti a tema natalizio per la corazza dello Spartan e le armi, nonché emblemi e altri elementi per la personalizzazione.

Halo Infinite, un'immagine promozionale dell'evento Winter Contingency

Come affermato in apertura, Winter Contingency sarà disponibile da martedì 21 dicembre al 4 gennaio 2022.

Al termine, tornerà nuovamente l'evento Fracture: Tenrai del multiplayer di Halo Infinite ma con alcune novità interessanti: sarà infatti possibile ottenere l'armatura Kabuto con le ricompense e 343i ha apportato alcune modifiche alle sfide dedicate a questo particolare evento.