Halo Infinite, il pass di Fracture: Tenrai includerà il set Kabuto completo e una posa

343 Industries ha annunciato una serie di modifiche per il pass evento di Fracture: Tenrai, che tornerà disponibile dal 4 gennaio 2022, grazie alle quali i giocatori potranno ottenere il set armatura completo Kabuto e una posa.

Nonostante le critiche mosse al sistema di progressione del multiplayer di Halo Infinite, i ragazzi di 343 Industries in queste settimane si sono dimostrati molto ricettivi dei feedback dei giocatori e stanno cercando di migliorare vari aspetti del gioco. Di recente abbiamo visto l'introduzione di nuove playlist per il multiplayer, accompagnate da modifiche per le sfide del Battle Pass, ora decisamente meno frustranti rispetto al passato.

Tra le novità annunciate durante un recente stream, gli sviluppatori hanno svelato che sostituiranno gli XP Boost e i modificatori sfide del pass di Fracture: Tenrai con il set completo Kabuto e una posa esclusiva. 343i ha promesso anche un numero maggiore di sfide evento, per assicurare una progressione costante per tutti i giocatori durante il corso di Fracture: Tenrai.

Halo Infinite

343 Industries ha ammesso che l'armatura Yoroi mostrata con il materiale promozionale del multiplayer di Halo Infinite è stato un errore interno e che la volontà dello studio è quello di specificare in maniera chiara quando un contenuto è gratuito o meno. Gli sviluppatori stanno inoltre analizzando i feedback e cercando un modo per migliorare la qualità degli oggetti estetici, sia quelli gratuiti che quelli a pagamento.

Rimanendo in tema, è disponibile un nuovo update per Halo Infinite che mira a risolvere i problemi relativi alla funzione Quick Resume di Xbox Series X e S.