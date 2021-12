Sifu su PS5 e PS4 uscirà anche in versione fisica nella primavera 2022, nuovo trailer

Sifu arriverà anche in edizione fisica, oltre che in digitale, nella primavera del 2022 attraverso una versione pubblicata da Microids che arriverà dunque più tardi rispetto a quella iniziale su PlayStation Store ed Epic Games Store.

Il nuovo action basato sulle arti marziali, come sappiamo già, arriverà dunque l'8 febbraio 2022 su PlayStation Store ed Epic Games Store nelle versioni PS5, PS4 e PC in digitale, ma successivamente, all'interno della primavera del 2022 e ancora in data da precisare, verrà pubblicato anche in edizione fisica, sotto etichetta Microids.

Del gioco in questione, proveniente dagli autori dell'ottimo Absolver, abbiamo visto un video di gameplay da 13 minuti ma l'abbiamo conosciuto meglio anche attraverso il provato pubblicato nei giorni scorsi su queste pagine. Si tratta di una sorta di picchiaduro a scorrimento molto tecnico, nel quale combattiamo a mani nude o con armi corpo a corpo contro una grande quantità di nemici, utilizzando tecniche tratte dalla realtà del kung fu, almeno come base.

Il protagonista è un combattente deciso a vendicare la morte del proprio Maestro di arti marziali, affrontando orde di nemici all'interno di diversi livelli e con un particolare sistema in stile roguelite che lo fa invecchiare a ogni "morte". Qui sopra possiamo vedere il trailer dedicato proprio alla versione fisica di Sifu.