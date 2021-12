Star Wars Eclipse: fan protestano su Twitter per il coinvolgimento di David Cage e Quantic Dream

In questi giorni i fan di Star Wars stanno protestando su Twitter per il coinvolgimento di David Cage, il fondatore di Quantic Dream, nello sviluppo di Star Wars Eclipse, il nuovo gioco annunciato ai The Game Awards 2021 ambientato nell'era dell'Alta Repubblica, utilizzando l'hashtag #BlackoutStarWarsEclipse. Le polemiche sono nate per via delle accuse di sessismo, razzismo e omofobia rivolte verso lo studio alcuni anni fa e altri episodi legati invece proprio a Cage.

Per chi non lo sapesse, nel 2018 alcuni giornali francesi avevano pubblicato dei report che dipingevano un quadro piuttosto allarmante e che affermavano che all'interno degli uffici di Quantic Dream si erano verificati episodi di sessismo, razzismo e omofobia. Il caso fece particolare scalpore anche per un presunto archivio di circa seicento fotomontaggi di carattere omofobo e sessista, alcuni dei quali con simboli nazisti, che miravano a denigrare alcuni componenti del team.

Non si tratta delle uniche accuse mosse ai vertici di Quantic Dream, dato che lo studio in passato è stato criticato anche per aver imposto lunghi periodi di straordinari estenuanti ai suoi sviluppatori. Inoltre un ex-dipendente afferma che David Cage avrebbe fatto delle battute a sfondo razzista e omofobo sul luogo di lavoro. Lo stesso Cage, durante uno dei processi che hanno coinvolto lo studio, avrebbe affermato che "Quantic Dream non fa giochi per froci", stando da quanto riportato da Solidaires Informatique.

Il manifesto della protesta dei fan di Star Wars su Twitter

Come accennato in apertura, i fan hanno dato il via a un boicottaggio di Star Wars Eclipse utilizzando l'hashtag #BlackoutStarWarsEclipse per protestare contro il coinvolgimento di David Cage e di Quantic Dream proprio in virtù di questi episodi omofobi e razzisti emersi negli ultimi anni.

In particolare numerosi content creator e siti web specializzati nell'universo di Star Wars e non solo hanno dichiarato che non parleranno più di Star Wars Eclipse, per l'appunto un Blackout mediatico, da qui l'hashtag #BlackoutStarWarsEclipse.

Star Wars Eclipse è il primo videogioco a essere ambientato in una regione inesplorata dell'Orlo Esterno durante l'epoca dell'Alta Repubblica, conosciuta come l'età d'oro degli Jedi. Al momento non è chiaro se David Cage sarà effettivamente coinvolto nel progetto e in quale ruolo.