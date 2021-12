Halo Infinite: un easter egg su Metal Gear Solid tra le esilaranti frasi dei Grunt

I Grunt di Halo Infinite stanno rubando la scena a Master Chief, vista la simpatia che suscitano in particolare in questo nuovo capitolo, e questo bizzarro easter egg su Metal Gear Solid ne è una conferma ulteriore.

Tra le tante frasi assurde che si possono sentire in prossimità dei Grunt di Halo Infinite c'è anche un chiaro riferimento a Metal Gear Solid e in particolare al celebre scontro con Psycho Mantis, come potete vedere nel video riportato qui sotto, che riprende precisamente il colloquio in questione.

In una delle "torri della propaganda" dei Banished su Zeta Halo, ovvero installazioni radio che questi utilizzano per spargere la loro influenza sull'anello, possiamo trovare anche questo bizzarro sproloquio da parte di un Grunt.

"Perché non riusciamo a uccidere Master Chief? È come se avesse dei poteri psichici o qualcosa del genere", riferisce il Grunt nel messaggio. "Aspetta, ho capito, dobbiamo inserire il controller nella presa del secondo giocatore!" Aggiunge poi con un lampo di genio, con un chiaro riferimento alla leggendaria soluzione dello scontro con Psycho Mantis in Metal Gear Solid.

Solo che Xbox Series X|S e Xbox One, come tutte le console moderne, non hanno una presa specifica per il controller del giocatore due. "Be' che diavolo vuol dire non c'è nessuna presa?", si rende conto subito dopo il poveretto. Si tratta insomma di uno dei tanti esempi dello spirito decisamente comico con cui sono stati illustrati i Grunt in Halo Infinite, tanto che le tante citazioni e situazioni di cui sono protagonisti sono diventati una vera e propria tendenza anche su Twitter, dove molti giocatori stanno riportando le proprie esperienze con queste creature.

I Grunt sono sempre stati un elemento sdrammatizzante di Halo, con le loro voci e le frasi prima di scherno e poi disperate, ma in Halo Infinite hanno raggiunto probabilmente il loro apice, soprattutto nelle suddette torri della propaganda dove spesso si sbizzarriscono. Da notare, peraltro, che le voci e i dialoghi dei Grunt sono storicamente registrati proprio da Joseph Staten, ora responsabile creativo di 343 Industries a capo di Halo Infinite: sua è la voce che li caratterizza dal primo fino a Halo Reach e successivamente in Halo Infinite, quando Staten rientrando nel team di sviluppo ha ripreso anche il proprio ruolo di caratterista dei Grunt.

Nel frattempo, Halo Infinite è stato premiato come gioco dell'anno da Game Informer, mentre nuove modalità, playlist e sfide arrivano questa settimana nel multiplayer free-to-play.