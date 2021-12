Halo Infinite premiato come gioco dell'anno da Game Informer

Halo Infinite è stato premiato come gioco dell'anno da Game Informer: la testata americana ha riconosciuto il grande valore dell'esclusiva Xbox, esclusa da diverse altre competizioni per via del fatto che è stata pubblicata solo a dicembre.

Nella recensione di Halo Infinite abbiamo parlato dei tanti pregi dello sparatutto targato 343 Industries, che riesce a proporre una struttura open world senza però rinunciare alle atmosfere e alle meccaniche che da sempre caratterizzano il brand e ne hanno determinato il successo.

Game Informer ha pubblicato la sua top 10 dei giochi migliori del 2021, vediamola:



Halo Infinite Deathloop Resident Evil Village Returnal Metroid Dread Life is Strange: True Colors Forza Horizon 5 It Takes Two Inscryption Psychonauts 2

Halo Infinite ha dunque strappato la prima posizione al sorprendente Deathloop (qui la recensione), che a sua volta è stato in grado di superare l'eccezionale survival horror Resident Evil Village, volto nuovo dell'orrore Capcom grazie all'ambientazione inedita e alle ispirazioni di stampo gotico.

Lo straordinario Returnal (recensione), lo sparatutto roguelite di Housemarque realizzato in esclusiva per PS5, occupa la quarta posizione della top 10 di Game Informer, seguito da Metroid Dread (recensione), l'episodio che ha rilanciato alla grande la serie Nintendo.