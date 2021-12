Ubisoft Quartz: il secondo Digit chiede 600 ore di gioco in Ghost Recon Breakpoint

Come oramai tutti sapranno, Ubisoft ha aperto la propria piattaforma NFT, Ubisoft Quartz, e ha dato il via a una prima condivisione di NFT, dette Digits. Attualmente, è in corso la pubblicazione del secondo Digit, l'elmetto Wolf Enhanced A. Per sbloccarlo, però, bisogna aver giocato almeno 600 ore a Ghost Recon Breakpoint.

L'informazione è visibile su sito di Ubisoft Quartz. Al momento della scrittura, mancano poco meno di 86 ore alla fine dell'evento di pubblicazione di questo Digit per Ghost Recon Breakpoint. Il numero di NFT (tutti unici e identificabili anche grazie a una sigla alfanumerica dedicata) è limitato e, finito il periodo di disponibilità, non saranno aggiunti altri Digit a questa serie. Il vero problema, però, è il requisito di 600 ore di gioco, che rende questo elmetto veramente raro.

I Digit di Ubisoft Quartz

Il primo Digit richiedeva solo di essere al livello 5, mentre il prossimo - del 15 dicembre 2021 - richiederà 100 ore di gioco. Si tratta di un requisito non da poco, ma comunque molto più accessibile rispetto alle 600 dell'elmetto odierno. Ricordiamo che, in tutti i casi, questi elementi sono puramente estetici e completamente gratuiti. I giocatori potranno però venderli e acquistarli tramite piattaforme dedicate legate a Ubisoft Quartz.

La strategia di Ubisoft porterà quindi vari vantaggi, non solo il guadagno legato alla compravendita di Digits, ma anche un aumento del tempo di gioco investito dagli utenti che non vogliono rischiare di perdersi futuri NFT.

Per tutte le informazioni sul funzionamento dei Digits e su come ottenerli, ecco il nostro articolo dedicato.