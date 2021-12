Netflix: film di Mega Man live-action in sviluppo, per un report di IGN USA

Tramite un report di IGN USA, scopriamo che un film live-action di Mega Man è in produzione presso Netflix. L'amato e storico personaggio di Capcom arriverà sui piccoli schermi grazie al colosso dello streaming video.

IGN USA afferma che l'informazione arriva da una "fonte nota" che non è ovviamente stata condivisa. Secondo quanto indicato, il film live-action di Mega Man è ancora nelle primissime fasi di produzione, quindi potrebbe volerci del tempo prima che arrivi in streaming su Netflix.

Netflix non ha ancora confermato questa dichiarazione di IGN USA, ma la compagnia di produzione Supermarché si è lasciata sfuggire la partnership in un recente update del proprio sito, sul quale si può leggere: "Henry, Rel, e il loro produttore Orlee-Rose Strauss mantengono una lista di sviluppo attiva. I film in lavorazione includono un adattamento di Mega Man di Capcom per Chernin Entertainment e Netflix, da loro scritto e diretto."

Mega Man

Le prime informazioni su un film live-action di Mega Man sono state condivise nel 2018 pochi giorni dopo la pubblicazione di Mega Man 11. All'epoca, si sapeva che un film con il nome in codice "MEGA MAN" era in produzione e che Henry Joost e Ariel Schulman erano al lavoro sul progetto per 20th Century Fox. Negli anni però il film è scomparso dai radar. Lo scorso anno era stato confermato che il lungometraggio era ancora in produzione. Ora, scopriamo che il progetto è passato in mano a Netflix, almeno stando al report di IGN USA.

Netflix in questi anni sta puntando sempre di più su franchise provenienti dal mondo dei videogame - come Castlevania e Arcane: League of Legends - o resi popolari dal mondo dei videogiochi, come The Witcher.