Spider-Man: No Way Home, 3 clip mostrano sequenze inedite del film

Spider-Man: No Way Home torna a mostrarsi in video con tre clip ufficiali pubblicate da IGN, che rivelano alcune sequenze inedite del film, in uscita nei cinema italiani il 15 dicembre.

Dopo l'interessante dietro le quinte con Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx, torniamo dunque alla promozione di stampo tradizionale per la nuova pellicola Sony, che sulla carta si pone come il progetto più ambizioso dedicato finora al celebre personaggio Marvel.

Il primo spezzone, che trovate qui sopra, mostra la parte in cui Doctor Strange sta creando l'incantesimo che farà dimenticare a tutti che Peter Parker è Spider-Man, ma quest'ultimo riesce in qualche modo a rovinarlo, con conseguenze devastanti.

La seconda clip è invece ambientata immediatamente dopo la fine di Spider-Man: Far From Home (qui la recensione, a proposito), quando J. Jonah. Jameson rivela al mondo l'identità segreta di Spider-Man e gli animi cominciano a scaldarsi tra la gente di New York.

L'ultimo video rivela invece alcune fasi dello scontro fra Spider-Man e Dottor Octopus, che si consuma su di una strada sopraelevata e appare particolarmente spettacolare, rivelando pealtro che il villain è tornato subito dopo la sua morte in Spider-Man 2.