Marvel's Avengers: supporto al 2022 confermato, la roadmap arriverà all'inizio dell'anno

Marvel's Avengers, il gioco d'azione di Crystal Dynamics e Square Enix, sarà supportato anche per il corso del 2022. La conferma ufficiale arriva dal team di sviluppo tramite il più recente blog post sul sito del gioco.

Tramite il sito di Marvel's Avengers, possiamo leggere: "Dopo un sacco di duro lavoro necessario per portarvi il Discordant Sound Raid e Spider-Man per i giocatori PlayStation, il team di Crystal Dynamics si sta preparando per la pausa invernale. Continueremo a risolvere bug e problemi nel mentre ci prepariamo per il prossimo anno, nel corso del resto del mese. Tenete d'occhio l'inizio del 2022 per la prossima roadmap!"

Spider-Man di Marvel's Avengers

Crystal Dynamics ha quindi confermato che Marvel's Avengers riceverà nuovi contenuti nel corso del 2022. Dovremo attendere la pubblicazione della roadmap per capire quale tipo di supporto è pianificato per il gioco.

Inoltre, Crystal Dynamics ha confermato che con la patch 2.2.0 si è verificato un problema che ha causato la perdita di risorse dei giocatori. Il team ha confermato che ci sarà un rimborso tramite il prossimo update, previsto per la prossima settimana.