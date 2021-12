Bully 2: reveal era atteso ai The Game Awards 2021, dice un leaker

Bully 2 sarebbe potuta essere una delle sorprese dei The Game Awards 2021: stando a quanto riferito dal noto leaker Tom Henderson, il reveal del gioco targato Rockstar Games appare ormai imminente.

Alcuni mesi fa Rockstar Games ha aggiornato il trademark di Bully, il che ha fatto pensare alla volontà dell'azienda di non abbandonare il franchise e dunque di riproporlo, prima o poi, con un nuovo capitolo.

Nessuno tuttavia si aspettava un annuncio ai The Game Awards 2021, cosa che secondo Henderson era apparsa più che probabile ad alcune delle sue fonti, a cui sono stati mostrati dei materiali relativi al gioco.

"Bully 2 era atteso come potenziale reveal a sorpresa durante i The Game Awards 2021, la settimana scorsa, dopo che ad alcune persone sono stati mostrati dei materiali che alludevano appunto a un annuncio imminente", ha scritto Tom Henderson.

"Le informazioni sono un po' vaghe al momento e dunque non riesco a essere più preciso, ma se mi imbatterò in ulteriori dettagli non mancherò di riportarli", ha concluso il leaker.