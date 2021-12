Spider-Man No Way Home: Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx parlano del film

Spider-Man: No Way Home torna a mostrarsi in video, stavolta con un interessante panel in cui Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx hanno parlato della loro esperienza con il nuovo film.

Qualche giorno fa abbiamo visto i poster con Green Goblin, Doctor Octopus ed Electro per Spider-Man: No Way Home, ora abbiamo l'occasione di scoprire cosa pensano gli attori dei tre villain che interpretano e del loro inaspettato ritorno.

Jamie Foxx ha detto di essere stato contento di aver potuto vestire di nuovo i panni di Electro senza però doversi far colorare di blu come visto in The Amazing Spider-Man 2, e allo stesso modo Willem Dafoe ha parlato di come l'idea dietro il ritorno di Norman Osborn gli sia sembrata brillante.

Alfred Molina è stato però il mattatore del panel, scherzando prima sul fatto di essere tornato solo per i soldi, poi contando gli anni che sono passati dai primi due Spider-Man e dicendo che si tratta probabilmente del rinnovo più lungo della storia per lui e Dafoe.

Potremo finalmente vedere i tre attori di nuovo in azione in Spider-Man: No Way Home, nei cinema italiani a partire dal 15 dicembre.