The Game Awards 2021: Player's Voice, vota ora il tuo GOTY nel round finale

Da pochi minuti è disponibile sul sito ufficiale dei The Game Awards 2021 il round finale del Player's Voice, che permette agli utenti di tutto il mondo di votare il proprio GOTY dell'anno. Vediamo tutti i dettagli sui giochi nominati e su come fare per votare.

Prima di tutto, potete votare a questo indirizzo. I nominati per il GOTY del Player's Voice dei The Game Awards 2021 sono:

Ogni utente - facendo l'accesso tramite account Twitter, Facebook, Google o Twitch - può votare uno solo dei giochi sopra indicati, ma può cambiare il proprio voto prima della fine del conteggio. Si avrà tempo fino a giovedì mattina. Al momento della scrittura di questa notizia, Halo Infinite è primo, mentre Metroid Dread è secondo, seguito da It Takes Two. Ovviamente siamo solo all'inizio quindi le posizioni potrebbero cambiare rapidamente.

Ricordiamo che la lista di giochi arrivati a questo round è composta dai "sopravvissuti" dei round precedenti, sempre votati dai giocatori. I Player's Choice sono solo uno dei molteplici voti dei The Game Awards 2021 e, come sempre, vanno intensi più come un indicatore della popolarità dei giochi che come indice di qualità. Va però detto che i nominati di quest'anno sono tutti di altissimo livello e siamo certi che molti faticheranno a trovare un singolo gioco al quale dare il proprio voto.

La statuetta dei The Game Awards 2021

Non dimentichiamoci inoltre che i The Game Awards 2021 non sono solo un insieme di premiazioni, ma sono anche un grande spazio per sviluppatori ed editori per mettere in mostra i propri giochi. Si è parlato ad esempio di un nuovo gioco di Sonic (Frontiers, forse?), ma anche di "4 o 5 titoli" al livello di Elden Ring, almeno secondo Keighley. Abbiamo anche la conferma che Activision non sarà parte dei TGA.

Diteci, voi cosa avete votato?