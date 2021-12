Spider-Man: No Way Home, nuovi poster con Green Goblin, Electro e Doctor Octopus

Spider-Man: No Way Home, il poster con Green Goblin

Spider-Man: No Way Home, il poster con Electro

Spider-Man: No Way Home, il poster con il Doctor Octopus

Spider-Man: No Way Home torna a mostrarsi, in questo caso con tre nuovi poster che enfatizzano la presenza nel film di altrettanti villain provenienti dallo Spiderverse: Green Goblin, Electro e il Doctor Octopus.

Mentre continuano a circolare ipotesi sul fatto che Tobey Maguire e Andrew Garfield siano stati rimossi dal trailer di Spider-Man: No Way Home, i "cattivi" presenti nella pellicola sono ormai più che confermati, con Willem Dafoe, Jamie Foxx e Alfred Molina che riprenderanno i loro ruoli.

Decisamente meno presenti ed enfatizzati, invece, Lizard e l'Uomo Sabbia: ritroveremo anch'essi nel film, ma probabilmente in un ruolo meno incisivo rispetto ai villain a cui Sony ha addirittura dedicato dei poster.

Le aspettative degli appassionati sono ormai praticamente alle stelle ed è chiaro che a partire dal 15 dicembre, data di uscita di Spider-Man: No Way Home in Italia, cominceranno ad arrivare anche eventuali conferme o smentite circa i tanti rumor che ruotano attorno al progetto.