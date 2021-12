Nintendo Switch e Call of Duty Vanguard dominano le vendite in UK a novembre 2021

Nintendo Switch risulta essere ancora la console più venduta nel Regno Unito a novembre 2021, mentre Call of Duty: Vanguard è il gioco più venduto, secondo i dati diffusi da GfK nelle ore scorse e raccolti da GamesIndustry.biz.

Per quanto riguarda l'hardware, Nintendo Switch domina il mercato britannico di un buon margine, grazie anche al rilascio del bundle con Mario Kart 8 Deluxe in occasione del Black Friday e dintorni: nella settimana del black friday in particolare, come abbiamo visto, si sono registrate le migliori vendite di sempre per la console Nintendo.

In seconda posizione, ma a una certa distanza, troviamo invece PS5, con Xbox Series X e Series S a seguire. In totale, sono state vendute 422.138 console nel Regno Unito a novembre 2021.

Per quanto riguarda il software, i dati GSD presi in esame raccolgono sia le copie fisiche che quelle in digitale, almeno per la maggior parte dei titoli, sebbene per alcuni manchino le copie in digitale dal computo.

Call of Duty: Vanguard, una scena del gioco

In totale, 4,6 milioni di giochi sono stati venduti nel corso di novembre 2021 nel Regno Unito, con un incremento del 5% rispetto all'anno precedente, di cui poco meno della metà in digitale, 2 milioni, con un calo rispetto al 2020 ma questo si spiega anche con la maggiore presenza di sconti nei negozi e nella possibilità di regalare i giochi fisici per Natale.

Call of Duty: Vanguard è il gioco più venduto a novembre 2021, con il 57% delle copie su console PlayStation e il 43% su Xbox. Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente si trovano rispettivamente al quarto e settimo posto, ma c'è da dire che per entrambi i giochi, come anche per gli altri titoli Nintendo, non sono comprese le copie vendute in digitale. Da notare che Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition è in ottava posizione e secondo Christopher Dring di GamesIndustry non si tratta proprio di una grande performance, considerando il titolo in questione: