Hogwarts Legacy: Avalanche ci rimanda al 2022, annuncio o presentazione in arrivo?

Hogwarts Legacy potrebbe essere protagonista di un annuncio o una nuova presentazione presto, forse già nei primi del 2022, considerando che il team Avalanche ha inviato un tweet in cui augura buone feste e rimanda l'appuntamento all'anno nuovo per il suo gioco.

Ovviamente si cerca qui di dedurre qualcosa da un semplice messaggio di auguri, ma è indubbio che i tempi siano ormai maturi per una nuova presentazione di Hogwarts Legacy, il quale non si fa vedere ormai da molto tempo ma che, specialmente in questo periodo, rimane al centro di numerose voci di corridoio, talmente tante da far scaturire qualche sospetto su un annuncio vicino.



Anche questa settimana abbiamo assistito a una voce di corridoio basata sul periodo di uscita previsto e sulla presenza del multiplayer, secondo un insider, mentre altri riferiscono che un nuovo trailer sarebbe previsto per il prossimo State of Play di Sony, che tuttavia non è ancora stato annunciato.

Considerando che la stessa Warner Bros. sembra aver indicato nel 2022 il possibile anno di lancio di Hogwarts Legacy, è chiaro che il gioco dovrà mostrarsi nei prossimi mesi, probabilmente all'inizio dell'anno. D'altra parte, è praticamente dal trailer di settembre 2020 allo Showcase Sony che non si è più visto nulla sul gioco in questione e l'attesa comincia a farsi insostenibile, per i molti fan della serie di Harry Potter.