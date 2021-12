GameStop: offerte del Calendario dell'Avvento del 20 dicembre 2021, Forza Horizon 5 e Xbox Series S

Sul sito di GameStop sono disponibili i nuovi sconti del Calendario dell'Avvento. Oggi, lunedì 20 dicembre 2021, troviamo soprattutto Xbox Series S e alcuni dei giochi più importanti di questo periodo in ambito Xbox e non solo, come Forza Horizon 5 e Halo Infinite.

Vi ricordiamo che potrete trovare tutte le offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Ecco tutte le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop del 20 dicembre 2021:

Forza Horizon 5 per Xbox Series X|S e Xbox One - 49,98 euro

Halo Infinite per Xbox Series X|S e Xbox One - 59,98 euro

Xbox Series S - 259,98 euro

- 259,98 euro Headset PDP Gaming - 4,98 euro

Controller Trust GXT 590 - 24,98 euro

Controller Wireless Elite Series 2 - 149,98 euro

Da notare anche la presenza di Xbox Series S acquistabile attraverso il programma All Access, che consente di ottenere la console insieme a 24 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate per 24,99 euro al mese in 24 mesi. In totale si tratta di una spesa di 599,76 euro, pari in effetti all'acquisto della console al prezzo di 288 euro più due anni di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate al prezzo standard di 12,99 euro al mese.

Tra le altre offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop disponibili in questo periodo, non legate esclusivamente ad oggi, ricordiamo ancora il bundle di Nintendo Switch (Neon) + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online a 299,98 euro.

Per un periodo limitato di tempo è poi disponibile il bundle Xbox Series S - Fortnite & Rocket League a 269,98 euro. Include il 1.000 V-Buck e il pacchetto Midnight Drive per Fortnite, nonché 1.000 crediti di Rocket League e una serie di oggetti aggiuntivi.