GTA: The Trilogy, Rockstar Games regala un gioco o un DLC a chi acquista la versione PC

Coloro che hanno acquistato o acquisteranno GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per PC riceveranno un gioco Rockstar Games o un DLC in regalo. Questa è la nuova iniziativa lanciata dalla software house in vista del Natale.

In occasione dei saldi delle feste natalizie del suo negozio, Rockstar Games ha svelato che tutti coloro che acquisteranno la versione PC della trilogia riceveranno 7 euro di sconto sul prossimo acquisto nel negozio Rockstar Games (con importo pari o superiore a 12 euro). Inoltre, come bonus aggiuntivo chi ha già acquistato GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per PC o lo farà entro il 5 gennaio 2022 possono riscattare un gioco o un DLC gratuitamente tra quelli a scelta, che riportiamo di seguito:

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Grand Theft Auto IV: Complete Edition

Max Payne 3

L.A. Noire

Bully: Scholarship Edition

Una carta prepagata Great white shark per GTA Online

55 Lingotti d'Oro per Red Dead Online

GTA: The Trilogy, uno scatto da San Andreas Definitive Edition

Per maggiori dettagli sull'iniziativa vi rimandiamo alla pagina del supporto Rockstar Games dedicata. Vi ricordiamo tra l'altro che acquistando la trilogia rimasterizzata entro il 1° luglio 2022 riceverete anche quella classica in regalo.

Tra le promozioni natalizie del Negozio di Rockstar troviamo il 40% di sconto su un assortimento di campi di abbigliamento e accessori, nonché offerte con sconti tra il 50% e il 70% per una serie di giochi per PC, con uno sconto speciale del 20% per GTA: The Trilogy - The Definitive Edition.