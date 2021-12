Sonic the Hedgehog: disponibile un miracoloso port amatoriale per Commodore 64

Un team amatoriale ha realizzato un port davvero incredibile di Sonic The Hedgehog per Commodore 64, che riprende in modo diretto la versione Sega Master System (quindi non quella Mega Drive). Si tratta di un lavoro davvero eccezionale, realizzato da un gruppo di veri appassionati.

Sonic the Hedgehog è compatibile con il TheC64, mini o maxi che sia, e con l'emulatore VICE, il più potente e usato quando si parla del vecchio computer di casa Commodore. Volendo è possibile giocarci anche sull'hardware reale, a patto di avere una REU (RAM Expansion Unit) da almeno 256kb, periferiche non molto diffuse che all'epoca venivano usate praticamente solo a livello professionale.

Sonic su Commodore 64

Questi sono gli autori del port:

Code - Mr. SID of HVSC Crew, Megadesigns Incorporated

Music - Encore of Kollektivet, Undone

Graphics - Veto of Oxyron, PriorArt, Tristar & Red Sector Inc.

Loader - Krill of Plush

Test - Encore of Kollektivet, Undone / JackAsser of Booze Design / Retroluzzer of Excess / Veto of Oxyron, PriorArt, Tristar & Red Sector Inc.

Help - JackAsser of Booze Design

Sonic the Hedgehog per Commodore 64

Speriamo solo che Sega sia tollerante e non scateni i suoi avvocati come fatto da Nintendo contro il port di Super Mario Bros. per C64.