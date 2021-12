Spider-Man 4: produttori di Sony e Marvel confermano il sequel di No Way Home

Amy Pascal e Kevin Feige, produttori di Sony e Marvel che hanno lavorato a Spider-Man: No Way Home, in una recente intervista hanno parlato dell'ultimo film arrivato nelle sale cinematografiche e discusso del futuro dell'eroe sul grande schermo, confermando l'arrivo di una nuova pellicola. Dato che si menzionano alcune delle vicende di Spider-Man: No Way Home, seppure in maniera indiretta, sconsigliamo la lettura a chi non ha ancora visto l'ultimo film della serie per evitare spoiler.

In un'intervista con il The New York Times, a Pascal e Feige hanno confermato che Sony e Marvel stanno già pensando al prossimo film con protagonista Tom Holland e svelando alcuni piccole anticipazioni su quello che possiamo aspettarci.

"Amy, io, Disney e Sony stiamo parlando.. sì, stiamo attivamente iniziando a concepire la prossima tappa della storia, cosa che dico così apertamente solo perché non voglio che i fan vivano nuovamente il trauma da separazione come accaduto dopo "Far From Home". Non succederà questa volta", afferma Feige.

Spider-Man: No Way Home, un'immagine tratta dal film

"Alla fine dell'ultimo film, vedete Spider-Man prendere una decisione epocale, che non gli avete mai visto prendere in precedenza. È un sacrificio. E questo ci dà molto su cui lavorare per il prossimo film", afferma Pascal, che in seguito ha aggiunto che la prossima pellicola avrà un cast più piccolo di No Way Home.

"Non tutti i film di Spider-Man avranno una moltitudine di personaggi come No Way Home. Un approccio simile era giusto per questo film, ma non puoi pensare di superarti ogni volta in termini di spettacolo. Altrimenti i film diventeranno sempre più larghi senza un motivo e il risultato non sarebbe buono. Ma noi vogliamo sempre superare noi stessi in termini di qualità ed emozioni."

"Kevin e io non vogliamo mai perdere di vista un aspetto fondamentale: Peter Parker. È un ragazzo normale che è rimasto orfano e che ha dovuto superare vari lutti ed ancora poco più che un adolescente. È un ragazzo alimentato dalla bontà e dal senso di colpa che sta lottando per una causa più grande e adesso è diffamato dalla stampa. "

