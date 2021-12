Offerte Amazon: SSD esterno da 500 GB in sconto al prezzo minimo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD esterno Samsung Memorie T5 da 500 GB. Lo sconto è di 10€, ovvero del 14%. Il prezzo pieno per questo SSD è 69.99€. Lo sconto odierno è il migliore dell'anno. Più volte questo SSD è stato proposto a 59.99€, ma mai al di sotto: non crediamo quindi sia facile trovarlo a prezzo inferiore su Amazon in tempi brevi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Queste SSD esterno raggiunge velocità di trasferimento fino 540 MB/s. Dispone di tecnologia Samsung V-Nand e di un'interfaccia USB 3.1 di seconda generazione. La scocca di metallo interna che consente al T5 di resistere a cadute da altezza fino a 2 metri. Le dimensioni sono 57.3 x 74 x 10.5 mm, per un peso totale di soli 51 g.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

SSD esterno Samsung Memorie T5 da 500 GB

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.