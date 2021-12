Distant Worlds 2, l’anteprima di uno strategico 4X ultra hardcore

Lo spazio ha da sempre affascinato l'essere umano, almeno da quando, guardando il cielo di notte, non è rimasto schiacciato dall'immensità di quella volta oscura piena di puntini luminosi che gli riempiva gli occhi e la mente. In fondo ne sappiamo ancora pochissimo in merito e conosciamo solo un misero frammento di ciò che si cela oltre il visibile, quindi è naturale ipotizzare, scoprire e sognare, trasformandolo in un super oggetto dai confini indefiniti. I videogiochi hanno spesso provato a rendere questa fascinazione, sia leggendola da un punto di vista più filosofico (vedasi Exo One), sia provando a immaginare un futuro in cui l'uomo riuscirà effettivamente a spingersi oltre il sistema solare, colonizzando altri pianeti e facendo la conoscenza di altre specie, più o meno intelligenti.

Il genere dei 4X è uno di quelli che propone da sempre le interpretazioni più affascinanti dell'espansione spaziale, perché le osserva dal punto di vista sistemico, cercando cioè di mettere in relazione tra di loro i vari aspetti della materia così da proporre un modello di civilizzazione possibile, che ne abbracci tutti gli aspetti: quelli economici, quelli militari, quelli scientifici, quelli culturali e altri ancora. Stellaris di Paradox Interactive ha lavorato davvero bene in tal senso, diventando un punto di riferimento per il genere. Ma guardando oltre, ad aver convinto di più è stato un titolo molto più piccolo e meno conosciuto, chiamato Distant Worlds, che dietro a un aspetto molto rozzo nascondeva delle idee davvero incredibili. Per questo eravamo curiosissimi di vedere finalmente in azione Distant Worlds 2 per scriverne una nuova anteprima.