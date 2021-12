Dragon Ball: The Breakers, nuova beta gratuita suggerita da Dimps

Con un post su Twitter, gli sviluppatori di Dimps hanno suggerito l'arrivo di una seconda beta gratuita per Dragon Ball: The Breakers, nuovo atipico adattamento videoludico dell'opera di Akira Toriyama, basato su PvP multiplayer asimmetrico.

Con un lungo messaggio su Twitter, gli autori ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla closed beta di alcune settimane fa e affermano di aver preso nota dei numerosi feedback ricevuti, tra cui quelli relativi al bilanciamento tra Raider e Superstiti, migliorie da apportare ai controlli e altro ancora. Inoltre, come accennato in precedenza, Dimps afferma che nel prossimo futuro potrebbe arrivare una nuova beta, senza tuttavia sbilanciarsi su delle possibili date, se sarà a numero chiuso o meno e per quali piattaforme. Ovviamente vi aggiorneremo in caso di novità in merito.

"Inoltre stiamo considerando l'opportunità di permettere a un numero maggiore di utenti di provare il gioco prima del lancio ufficiale, quindi per favore rimanete in attesa di novità in merito", recita il post pubblicato su Twitter.

Dragon Ball: The Breakers sarà disponibile durante il corso del 2022 per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Per chi non lo sapesse, si tratta di un gioco multiplayer asimmetrico 7 contro 1, in cui un gruppo di normali esseri umani deve sopravvivere a un razziatore, ovvero uno degli storici villain di Dragon Ball, come Cell e Freezer. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro provato di Dragon Ball: The Breakers.