LG UltraGear 17G90Q: annuncio e caratteristiche del primo laptop da gioco LG con schermo da 300 Hz

LG ha annunciato il suo primo laptop da gioco, l'LG UltraGear 17G90Q, che amplia la linea di portatili premium con un'opzione per il gaming di fascia alta pensato per combinare una non specificata CPU della serie Intel Tiger Lake-H e GPU con la potente NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q.

L'obiettivo del laptop, che punta sul linee squadrati e minimali nonostante non manchi di qualche dettaglio sfizioso, è il gaming ad alto refresh, come evidenzia il pannello 16:9 da 17.3 pollici con gamma sRGB del 99% che si ferma alla risoluzione 1080p, ma lo fa per poter offrire fino a 300 Hz di refresh con tempo di risposta di 1 millisecondo. Punta insomma a garantire un setup da gioco competitivo già pronto e dotato anche di una certa autonomia vista la batteria da 93 Whr.

Il LG UltraGear 17G90Q punta sul 1080p ad alto refresh impacchettato in uno chassis elegante

La ricetta LG, che è valsa al laptop il bollino CES 2022 Innovation Award, comprende chassis interamente in allumino, fino a 32 GB di memoria DDR4, fino a 1 TB di SSD con secondo slot NVMe per ampliare lo spazio, tastiera completa RGB con tasti retroilluminati, lettore di impronte, 4 altoparlanti con DTS:X Ultra, Wi-Fi 6E, fotocamera FHD IR con doppio microfono e connettività Thunderbolt 4. Il tutto in arrivo all'inizio in USA e Corea del Sud, nel primo trimestre del 2022, e successivamente sugli altri mercati. Di seguito trovate le specifiche comunicate in attesa di conoscere maggiori dettagli, si spera prezzi inclusi, che verranno svelati alle 17:00 del 4 gennaio, in occasione dell'evento LG per il CES 2022.

Scheda tecnica LG UltraGear 17G90Q