Leggende Pokémon Arceus: offerta Amazon per il bundle doppio con adesivi inclusi

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un bundle doppio di Leggende Pokémon Arceus, il nuovo gioco di Nintendo dedicato alla saga di Game Freak. In questo bundle sono inclusi anche degli adesivi di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Il bundle è perfetto da acquistare insieme a un amico, per risparmiare in totale 39.98€. Il prezzo pieno di questo bundle è di 139.97€. Se considerassimo gli adesivi un extra gratuito, il prezzo corretto dovrebbe essere 119.98€. Il risparmio effettivo garantito dallo sconto attuale, acquistando questo bundle in due, è di circa 10 euro a testa. In questo momento, il gioco singolo non è in sconto, quindi se avete un amico con il quale acquistare Leggende Pokémon Arceus, si tratta dell'offerta migliore di Amazon. Si tratta inoltre di un'offerta a tempo, ma non è chiaro quando terminerà.

Leggende Pokémon Arceus è un nuovo innovativo capitolo della serie. Ci porta nel passato di Sinnoh, nota come Hisui. Si tratta di un gioco open world, con una serie di aree aperte liberamente esplorabili. Gli scontri sono sempre a turni, ma la struttura del combattimento presenta una serie di novità.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

I protagonisti di Leggende Pokémon Arceus

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.