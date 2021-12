Black Clover Mobile annunciato per iOS e Android da Pearl Abyss

Pearl Abyss e gli sviluppatori di Vic Game Studios hanno annunciato Black Clover Mobile, nuovo adattamento videoludico del celebre manga ideato da Yūki Tabata, e in arrivo nel 2022 in Giappone per dispositivi mobile iOS e Android.

Black Clover Mobile (un titolo ancora "provvisorio") viene descritto come un RPG che farà vivere ai giocatori le avventure di due maghi alle prime armi, ripercorrendo alcune delle scene più iconiche dell'adattamento anime, in Italia disponibile su Crunchyroll e arrivato alla sua quarta stagione con ben 170 episodi.

Il trailer e le immagini qui sopra ci offrono un assaggio di Black Clover Mobile e mostrano alcune sequenze di gioco, cutscene e i menu, il tutto purtroppo in lingua giapponese. Maggiori dettagli su gameplay e contenuti dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.

Black Clover Mobile non è stato ancora confermato per l'Occidente, ma considerando che il manga e l'anime sono piuttosto popolari anche in Europa e USA ci sono buone probabilità che arrivi anche nei nostri lidi. Black Clover Mobile è pubblicato da Pearl Abyss, società sud coreana che vanta tra le sue produzioni anche Black Desert Mobile, Crimson Desert e DokeV.