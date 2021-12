GTA 5 next gen e realistico con ray tracing e luci volumetriche a 8K in video

GTA 5 continua ad essere un ottimo banco di prova per l'applicazione di mod in grado di incrementare la qualità della grafica, con diverse sperimentazioni che hanno portato il gioco Rockstar Games verso la next gen nonostante la sua base ormai datata, come dimostrato anche da questo video con applicazione di ray tracing, luci volumetriche e risoluzione a 8K.

Anche in questo caso si tratta di un lavoro di Digital Dreams, modder che hanno messo insieme una serie di modifiche tecniche in grado di aggiungere il ray tracing tipo ReShade, Quanto, Streetlights ed effetti volumetrici tutti insieme per creare un effetto complessivo impressionante. GTA 5 raggiunge un livello di fotorealismo davvero notevole, "addobbato" in questo modo, mantenendo l'impianto poligonale storico ma con una serie di aggiunte che ne rendono l'aspetto molto realistico, dal sistema di illuminazione alla resa di colori, modelli 3D e texture.

Il tutto contribuisce all'idea di un gioco "next gen", anche se la base tecnologica è ovviamente sempre la stessa uscita ormai 8 anni fa sul mercato. Nel frattempo, restiamo in attesa della "vera" versione next gen di GTA 5, che dovrebbe arrivare su PS5 e Xbox Series X|S a marzo 2022 come annunciato con un trailer al PlayStation Showcase di settembre, video che peraltro si era beccato una pioggia di dislike su YouTube, con gli utenti che evidentemente non avevano apprezzato le modifiche applicate.