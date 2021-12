Squid Game: il cosplay del giocatore 067 di Dova sembra uscito da Netflix

Squid Game è una delle serie di maggior successo su Netflix e Dova ha pensato bene di realizzare un cosplay di Kang Sae-byeok, la giocatrice 067, talmente ben fatto che sulle prime pensavamo si trattasse di una foto dell'attrice HoYeon Jung.

Squid Game è stata la una delle sorprese del 2021 per quanto riguarda l'intrattenimento sul piccolo schermo. Si tratta di una serie TV sudcoreana prodotta da Netflix che narra la storia di un gruppo di persone che prende parte a un gioco mortale con l'obiettivo di vincere un ingente somma di denaro, pari a circa 33 milioni di euro, in modo da pagare i propri debiti o risolvere dei drammi personali. L'opera oltre ad affascinare per i colpi di scena e la tensione che si respira in ogni episodio è anche una critica alle disparità sociali ed economiche della Corea del Sud.

Kang Sae-byeok, è uno dei personaggi principali della serie, interpretato da HoYeon Jung. Come potrete vedere negli scatti qui sotto, Dova ha realizzato un cosplay sbalorditivo quanto a somiglianza, grazie a un'acconciatura identica a quella del personaggio e, soprattutto, per dei lineamenti del viso molto simili a quelli dell'attrice.

Rimanendo in tema di serie televisive, vi suggeriamo il cosplay di Jinx da Arcane firmato SeeU che prende vita in un video e il cosplay di Callisto, la nemesi di Xena, realizzato da i_Chios.

Cambiando completamente genere, vi consigliamo il cosplay di Ningguang da Genshin Impact di Bellatrix Aiden e il cosplay di Cindy Aurum da Final Fantasy 15 realizzato da Helly Valentine.

Che ne pensate del cosplay di Kang Sae-byeok di Squid Game firmato Dova?