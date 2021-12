Final Fantasy XIV: Endwalker, la recensione dell'espansione del grande MMO di Square Enix

La nostra recensione di Final Fantasy XIV: Endwalker arriva solo ora per questo motivo. Abbiamo voluto completare la campagna, detta anche Main Scenario Quest, e provare le Trial a livello Extreme che si sbloccano al massimo livello, che abbiamo raggiunto con tre Job, di cui uno completamente nuovo aggiunto proprio in questa espansione.

Ad aggravare la situazione è stata l'uscita dell'espansione Endwalker, forse la più ambiziosa cui abbia lavorato il team di Yoshi-P in tutti questi anni. Se per i curiosi e i giocatori dell'ultima ora si tratta di un add-on ricco di contenuti, per i veterani di Final Fantasy XIV rappresenta invece la chiusura del cerchio e la conclusione di una storia cominciata tanni anni fa, ancor prima del reboot A Realm Reborn.

A lungo la scomoda alternativa del suo diretto concorrente World of Warcraft, Final Fantasy XIV è oggi un MMORPG che ha costretto Square Enix a interrompere le vendite digitali e la prova gratuita per allentare la stretta sui server, congestionati da un numero impressionante di giocatori.

Forse non esistono giochi che abbiano avuto gli stessi trascorsi di Final Fantasy XIV. Un prodotto che, dopo essere rinato contro ogni pronostico come la proverbiale araba fenice, è riuscito a diventare persino vittima del proprio successo: ormai saprete tutti della tardiva, ma meritatissima visibilità raggiunta la scorsa estate a causa di un peculiare insieme di circostanze - in caso contrario, vi consigliamo di leggere il nostro recente approfondimento sul tema - che ha portato l'operato del director Naoki Yoshida, per gli amici Yoshi-P, sulla bocca di tutti.

Main Scenario Quest

Final Fantasy XIV: Endwalker, riunione tra Scion

A differenza di molti altri MMORPG dove la narrativa è subordinata alla progressione del personaggio e del gameplay, Final Fantasy XIV è un gioco che ha sempre puntato sulla storia. Endwalker, in questo senso, rappresenta lo sforzo creativo più importante del team di Naoki Yoshida. Lo abbiamo detto e ripetuto tante volte: Final Fantasy XIV si gioca soprattutto per la sua Main Scenario Quest, la campagna principale che si può affrontare come in un gioco di ruolo single player, eccezion fatta per alcuni scontri che richiedono la partecipazione di otto giocatori. Non vi anticiperemo nulla sulla trama, tanto è ricca di colpi di scena e svolte imprevedibili. Basterà dire che comincia esattamente dove finiva l'espansione precedente, Shadowbringers, con gli Scion in cerca di nuovi alleati per far fronte all'apocalisse promessa da Fandaniel, ultimo adoratore del diabolico Zodiark.

Endwalker effettivamente chiude la partita tra Hydaelin, cioè la personificazione del nostro pianeta, e la sua antitesi Zodiark: uno scontro dalle radici antichissime in cui siamo rimasti invischiati noi, i Guerrieri della Luce prescelti per salvare il mondo e i suoi "riflessi".

La storia di Final Fantasy XIV, però, non è mai stata quella del Guerriero della Luce. Per quanto indicato come l'assoluto protagonista, guida e punto di riferimento di un nutrito cast di personaggi, sono sempre stati questi ultimi, e in particolare i cosiddetti Scion of the Seventh Dawn, a occupare il palcoscenico. Endwalker si sofferma su di essi, conducendo a un naturale epilogo tutte le sottotrame imbastite nel corso degli anni. La loro caratterizzazione sopraffina, e i percorsi compiuti nel tempo, scandiscono lo sviluppo della storia, che riserva il giusto spazio a ciascuno di essi, tra colpi di scena memorabili, toccanti dialoghi introspettivi e momenti di rilassante quotidianità.

A differenza di altri MMORPG in cui i comprimari sono letteralmente questo, e perciò subordinati alle grandiose gesta del giocatore, Final Fantasy XIV ha dedicato anni alla crescita e all'evoluzione dei vari protagonisti - in particolare Alphinaud e Alisaie - che vanno a costituire una sorta di famiglia allargata: la sceneggiatura gioca spesso sul legame che il giocatore ha instaurato con questi amici immaginari, sì, eppure così ben caratterizzati.

Final Fantasy XIV: Endwalker, Zenos continua a perseguitarci anche in questa espansione

La narrativa pesca a piene mani nelle precedenti espansioni e il giocatore che ha seguito la trama fino a questo punto non può fare a meno di avvertire un forte senso di nostalgia e compiutezza mentre scorrono i titoli di coda alla fine della Main Scenario Quest, consapevole che una storia è finita e una nuova sta per cominciare. Vogliamo essere chiari: la trama di Endwalker raggiunge picchi altissimi. È la migliore per distacco nel campo dei MMORPG e se la vede tranquillamente ad armi pari coi capitoli più blasonati del franchise Square Enix. Il merito non è solo di una messinscena ancora più cinematografica rispetto al passato, ma anche e soprattutto di una scrittura colta, intelligente e mai banale. I testi completamente in inglese potrebbero risultare ostici a chi possiede una padronanza appena scolastica della lingua d'Albione, ma ci sono dialoghi talmente solenni che è impossibile non restare incantati dalla localizzazione cui fa capo Michael-Christopher Koji Fox.

Final Fantasy XIV: Endwalker, i gemelli Alisaie e Alphinaud Leveilleur in una scena dell'introduzione in CG

Bisogna dire, però, che la nuova Main Scenario Quest non è proprio perfetta. Ci sono momenti indimenticabili che non avrebbero avuto lo stesso impatto se il gioco si fosse affidato soltanto ai dialoghi e alla regia: le musiche straordinarie di Masayoshi Soken contribuiscono in modo decisivo alla riuscita della narrativa, e Naoki Yoshida ha un vero talento per la loro collocazione. Sembra quasi di sentirlo gongolare mentre stiamo assistendo a una scena già particolarmente coinvolgente di suo, quando lui ci piazza anche una canzone o una traccia musicale significativa che mette il carico da cento a tutta l'esperienza.

Non fosse per questi picchi di qualità altissima, quella di Endwalker sarebbe stata una Main Scenario Quest tutto sommato inferiore a quella della scorsa espansione, Shadowbringers. Il difetto sta tutto nel bilanciamento della narrativa. La Main Scenario Quest di Endwalker ci è apparsa tendenzialmente più lunga a causa dei filler, letteralmente i "riempitivi" atti a prolungarla artificialmente. Non sono certo una novità, ma abbiamo avuto l'impressione che Yoshida e i suoi li abbiano strutturati in maniera meno oculata rispetto al passato: un po' per la potenza della narrativa, un po' per il senso di urgenza che caratterizza la storyline portante, questi riempitivi stonano spesso col ritmo del racconto, diluendolo e rallentandolo prepotentemente nei momenti sbagliati.

La parte iniziale dell'avventura, in particolare, è estremamente lenta e misurata, ma dopo qualche ora la situazione si sblocca e la progressione si fa più scorrevole, salvo arrancare qua e là prima di qualche nuova discesa mozzafiato.

Final Fantasy XIV: Endwalker, l'espansione ci porta anche sulla Luna

Tutto sommato, la questione si potrebbe riassumere così: nei suoi momenti migliori, Endwalker supera sensibilmente quelli di Shadowbringers, che finora è stato il punto di riferimento per le espansioni di Final Fantasy XIV, ma nei suoi momenti peggiori, Shadowbringers è una storia più fluida e coesa. Complice una svolta imprevista, coraggiosa e importante a circa un terzo della Main Scenario Quest, Endwalker vira in una direzione insolita che riserva non poche soprese.

Peccato solo che la narrativa soffra il peso di un motore grafico ormai più che obsoleto: la direzione artistica è superlativa, ma non può nascondere le brutte texture in bassa risoluzione o la rigidità delle animazioni nelle cinematiche. Il colpo d'occhio generale è sempre appagato, ma non possiamo fare a meno di pensare che un Endwalker più sofisticato, dal punto di vista meramente tecnico, sarebbe stato un assoluto capolavoro.