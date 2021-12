Sayaka Kanda è morta a 35 anni, era una nota attrice e doppiatrice di vari videogiochi

Nel fine settimana è giunta la notizia che Sayaka Kanda, nota attrice e doppiatrice nipponica che ha lavorato piuttosto intensamente anche in ambito videoludico come voce di diversi personaggi dei videogiochi, è morta improvvisamente all'età di 35 anni a Sapporo, in Giappone.

Quello stesso giorno avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Eliza Doolittle in una performance di My Fair Lady, ma è stata sostituita all'ultimo momento a causa di quella che sembrava essere solo un'assenza per malattia. In realtà, purtroppo, l'attrice è stata trovata morta nella tarda mattinata di sabato 18 dicembre 2021, caduta dal quattordicesimo piano dell'hotel dove alloggiava.

Al momento ci sono indagini in corso, ma le autorità locali sospettano fortemente che si tratti di suicidio, sebbene non sia esclusa la possibilità di un incidente.

Sayaka Kanda durante un evento in pubblico

Sayaka Kanda era la figlia del noto attore Masaki Kanda e della famosa cantante Seiko Matsuda, aveva debuttato nel 1998 e avuto una carriera piena di attività differenti, dagli show televisivi al teatro fino al doppiaggio, ambito nel quale ha lavorato spesso anche per i videogiochi.

Nel 2015 aveva vinto il Seiyu Award come miglior voce per il lavoro svolto nell'edizione giapponese di Frozen, mentre per quanto riguarda i videogiochi aveva preso parte al doppiaggio di Kingdom Hearts 3 nel ruolo di Anna e altre collaborazioni. In ambito anime, viene ricordata anche per Yuna in Sword Art Online: Alicization - War of Underworld e Kaede Akamatsu in Danganronpa V3.

"È con estrema tristezza che annunciamo la sua morte ai suoi fan e a coloro che l'hanno supportata", ha scritto l'ufficio stampa di Kanda dopo la notizia, "Siamo ancora incapaci di accettare la sua morte e proviamo ad elaborarla".