Final Fantasy 7 Remake per PC: l’uso di DirectX 11 potrebbe limitare lo stuttering

A quanto pare forzando l'avvio di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC con DirectX 11 potrebbe limitare i problemi di stuttering che affliggono il porting. Questo per lo meno è quanto suggerito dalla redazione di PC Gamer che ha testato questa soluzione notando dei miglioramenti in tal senso. In cambio, tuttavia, dovrete rinunciare all'HDR.

Per avviare Final Fantasy 7 Remake Intergrade in DirectX 11 dovrete accedere all'Epic Games Launcher e cliccare sull'icona del profilo in alto a destra per entrare nelle Impostazioni. Da qui scorrete verso il basso fino a raggiungere la sezione dei giochi installati, cliccate su Final Fantasy 7 Remake Intergrade e selezionate la casella "Argomenti aggiuntivi di riga di comando". Immettete "dx11" (senza virgolette) e avviate l'applicazione. Se volete forzare il gioco in modalità schermo intero dovrete aggiungere anche "-fullscreen".

Final Fantasy 7 Remake Intergrade, un'immagine tratta dalla versione PC

Come accennato in apertura questa soluzione "fai da te" dovrebbe limitare i problemi di stuttering, come quelli che si vedono nel Capitolo 3 o quando a schermo ci sono numerosi personaggi. Di contro perderete l'HDR, quindi assicuratevi di scegliere l'opzione SDR nelle impostazioni del gioco.

Ovviamente la speranza è che in futuro Square Enix pubblichi un update che migliori le prestazioni del porting per PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Nel frattempo, alcuni indizi nel codice di gioco sembrano suggerire l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade anche su Steam, una volta concluso il periodo di esclusività per Epic Games Store.