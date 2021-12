PS5: l’esclusiva di Deviation Games entrerà in produzione nel 2022

L'esclusiva PS5 realizzata da Deviation Games in collaborazione con i PlayStation Studios di Sony entrerà in produzione nel 2022.

La conferma è arrivata da un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale dello studio in cui Jason Blundell, fondatore di Deviation Games, afferma che la nuova IP entrerà in piena produzione solo a partire dal prossimo anno, con il 2021 che invece è stato dedicato alla pre-produzione. Insomma, questo significa che probabilmente dovremo attendere ancora a lungo per saperne di più sul progetto.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, durante il corso della Summer Game Fest di quest'estate PlayStation Studios aveva annunciato una collaborazione con Deviation Games, un team formato da veterani dell'industria e in particolare dei giochi sparatutto, tra cui Jason Bludell e Dave Anthony, che hanno lavorato per anni al franchise di Call of Duty presso gli studi di Activision.

La collaborazione in questione riguarda un nuovo gioco in esclusiva per PS5, di cui tuttavia al momento i dettagli sono pochissimi. Sappiamo che è stato presentato come un progetto "tutto incentrato sulla qualità", mentre Hermen Hulst, il boss dei PlayStation Studios, lo ha descritto come un "una nuova IP tripla A rivoluzionaria". Insomma, parole che suscitano parecchia curiosità e non vediamo l'ora di saperne di più nel corso dei prossimi anni.